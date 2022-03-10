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10 марта, 14:25

Мишустин: Сохранение занятости является одной из главных задач для РФ в условиях санкций

Также премьер отметил важность защиты внутреннего рынка и сохранение бесперебойного функционирования предприятий.

Главными задачами для Правительства России в условиях санкций являются сохранение занятости, защита внутреннего рынка и бесперебойное функционирование предприятий. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В качестве главных задач мы определили защиту внутреннего рынка, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий, [улучшение] логистических и производственных цепочек и, конечно, сохранение занятости", — сказал он.

Мишустин сообщил о разработанном кабмином плане по стабилизации экономики РФ

Мишустин сообщил о разработанном кабмином плане по стабилизации экономики РФ

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий.

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ТАСС / Александр Астафьев / POOL

Александр Юнашев

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