Мишустин: Сохранение занятости является одной из главных задач для РФ в условиях санкций

Главными задачами для Правительства России в условиях санкций являются сохранение занятости, защита внутреннего рынка и бесперебойное функционирование предприятий. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В качестве главных задач мы определили защиту внутреннего рынка, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий, [улучшение] логистических и производственных цепочек и, конечно, сохранение занятости", — сказал он.