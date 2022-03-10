Путин сообщил, что находится в контакте с кабмином по вопросу противодействия санкциям

Президент России Владимир Путин сообщил, что постоянно находится на связи с Правительством РФ по вопросу минимизации последствий санкций. Об этом он заявил в ходе совещания с членами кабмина.

"Мы с вами поговорим сегодня о комплексе мер по минимизации последствий санкций для российской экономики, для граждан нашей страны. Мы с вами в контакте по этим вопросам практически ежедневно", — сказал глава государства, добавив, что только что обсуждал некоторые вопросы с премьером Михаилом Мишустиным.