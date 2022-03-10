Путин сообщил, что находится в контакте с кабмином по вопросу противодействия санкциям
В ходе совещания с членами Правительства РФ глава государства обсудит комплекс мер по минимизации последствий введённых ограничений для российской экономики и граждан страны.
Президент России Владимир Путин сообщил, что постоянно находится на связи с Правительством РФ по вопросу минимизации последствий санкций. Об этом он заявил в ходе совещания с членами кабмина.
"Мы с вами поговорим сегодня о комплексе мер по минимизации последствий санкций для российской экономики, для граждан нашей страны. Мы с вами в контакте по этим вопросам практически ежедневно", — сказал глава государства, добавив, что только что обсуждал некоторые вопросы с премьером Михаилом Мишустиным.
Напомним, в ходе совещания, которое ранее анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин обсудит с правительством цены на продукты, работу платёжных систем, посевную кампанию, импортозамещение и поддержку стройкомплекса.