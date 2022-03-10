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Регион
Опубликовано 10 марта 2022, 14:16
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Мишустин: Внешнее управление на иностранных предприятиях могут ввести, если компания уйдёт из РФ

Премьер добавил, что сейчас большинство предприятий заявляют о временной приостановке деятельности с сохранением рабочих мест и зарплаты.

Внешнее управление на иностранных предприятиях может быть введено в случае, если компания уйдёт из России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания правительства с президентом Владимиром Путиным.

"Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. Она будет определять дальнейшую судьбу предприятия", — отметил он.

Мишустин добавил, что сейчас большинство предприятий заявляют о временной приостановке деятельности с сохранением рабочих мест и зарплаты. Правительство будет тщательно мониторить эту ситуацию.

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Напомним, ранее Минэкономразвития России (МЭР) предложило вводить внешнее управление в компаниях, уходящих из России на фоне "Операции Z" на Украине и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Согласно поданному в правительство документу, внешняя администрация может быть введена, если в нарушение требований законов России управление деятельностью организации было фактически прекращено руководителем или иными органами управления, включая акционеров.

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ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Александра Вишнякова
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