Мишустин: Внешнее управление на иностранных предприятиях могут ввести, если компания уйдёт из РФ

Премьер добавил, что сейчас большинство предприятий заявляют о временной приостановке деятельности с сохранением рабочих мест и зарплаты.

Внешнее управление на иностранных предприятиях может быть введено в случае, если компания уйдёт из России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания правительства с президентом Владимиром Путиным.

"Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. Она будет определять дальнейшую судьбу предприятия", — отметил он.

Мишустин добавил, что сейчас большинство предприятий заявляют о временной приостановке деятельности с сохранением рабочих мест и зарплаты. Правительство будет тщательно мониторить эту ситуацию.