Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли данные об уходе с российского рынка

Французская сеть гипермаркетов "Ашан" и немецкая Globus не собираются покидать российский рынок, сообщили в пресс-службах компаний.

"Мы удивлены появлению подобных слухов на рынке. Доверять им нет основания: наши магазины продолжают работать как обычно", — приводит текст сообщения РИА "Новости".

В пресс-службе Globus назвали сообщения об уходе фейками, все 19 гипермаркетов сети продолжают свою работу в России.