Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли данные об уходе с российского рынка
В пресс-службах назвали появившиеся сообщения фейками и заверили, что доверять им нет никаких оснований. Обе сети продолжают работу в нашей стране.
Французская сеть гипермаркетов "Ашан" и немецкая Globus не собираются покидать российский рынок, сообщили в пресс-службах компаний.
"Мы удивлены появлению подобных слухов на рынке. Доверять им нет основания: наши магазины продолжают работать как обычно", — приводит текст сообщения РИА "Новости".
В пресс-службе Globus назвали сообщения об уходе фейками, все 19 гипермаркетов сети продолжают свою работу в России.
А ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отечественные сети питания могут за год заменить рестораны "Макдоналдс". В связи с этим власти столицы выделят 500 миллионов рублей на льготные кредиты для создания подобных заведений. Также будет задействован кадровый потенциал закрывшихся иностранных компаний.
VK / "Ашан" / Ирина Гурова