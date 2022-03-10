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10 марта, 14:15

Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли данные об уходе с российского рынка

В пресс-службах назвали появившиеся сообщения фейками и заверили, что доверять им нет никаких оснований. Обе сети продолжают работу в нашей стране.

Французская сеть гипермаркетов "Ашан" и немецкая Globus не собираются покидать российский рынок, сообщили в пресс-службах компаний.

"Мы удивлены появлению подобных слухов на рынке. Доверять им нет основания: наши магазины продолжают работать как обычно", — приводит текст сообщения РИА "Новости".

В пресс-службе Globus назвали сообщения об уходе фейками, все 19 гипермаркетов сети продолжают свою работу в России.

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А ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отечественные сети питания могут за год заменить рестораны "Макдоналдс". В связи с этим власти столицы выделят 500 миллионов рублей на льготные кредиты для создания подобных заведений. Также будет задействован кадровый потенциал закрывшихся иностранных компаний.

Обложка ©

VK / "Ашан" / Ирина Гурова

Артур Лапсаков

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