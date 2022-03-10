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10 марта, 14:04

В столичном магазине Uniqlo в ТЦ "Охотный ряд" образовались огромные очереди

Ранее японский производитель и ретейлер одежды сообщил о временной приостановке своей деятельности в России.

Огромная очередь в магазине Uniqlo в ТЦ "Охотный ряд". Видео © SHOT

В магазине Uniqlo в ТЦ "Охотный ряд" в Москве образовались огромные очереди после объявления компании о приостановке своей деятельности в России. Видео с обстановкой опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно огромное столпотворение покупателей возле касс бутика ретейлера. Длинная очередь тянется практически через весь магазин. Многие люди набрали целые корзины одежды.

Uniqlo приостанавливает деятельность в России

Uniqlo приостанавливает деятельность в России

Ранее Лайф писал, что Hugo Boss приостановил розничную и электронную торговлю в России. На российский и украинский рынки в 2021 году у компании пришлось всего 3% продаж. Кроме того, организация собирается оказывать финансовую помощь пострадавшим сотрудникам.

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Кадр из видео © SHOT

Григорий Воронцов

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