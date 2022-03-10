В столичном магазине Uniqlo в ТЦ "Охотный ряд" образовались огромные очереди

Огромная очередь в магазине Uniqlo в ТЦ "Охотный ряд". Видео © SHOT

В магазине Uniqlo в ТЦ "Охотный ряд" в Москве образовались огромные очереди после объявления компании о приостановке своей деятельности в России. Видео с обстановкой опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно огромное столпотворение покупателей возле касс бутика ретейлера. Длинная очередь тянется практически через весь магазин. Многие люди набрали целые корзины одежды.