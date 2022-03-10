В столичном магазине Uniqlo в ТЦ "Охотный ряд" образовались огромные очереди
Ранее японский производитель и ретейлер одежды сообщил о временной приостановке своей деятельности в России.
Огромная очередь в магазине Uniqlo в ТЦ "Охотный ряд". Видео © SHOT
В магазине Uniqlo в ТЦ "Охотный ряд" в Москве образовались огромные очереди после объявления компании о приостановке своей деятельности в России. Видео с обстановкой опубликовал телеграм-канал SHOT.
На кадрах видно огромное столпотворение покупателей возле касс бутика ретейлера. Длинная очередь тянется практически через весь магазин. Многие люди набрали целые корзины одежды.
Ранее Лайф писал, что Hugo Boss приостановил розничную и электронную торговлю в России. На российский и украинский рынки в 2021 году у компании пришлось всего 3% продаж. Кроме того, организация собирается оказывать финансовую помощь пострадавшим сотрудникам.
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Кадр из видео © SHOT