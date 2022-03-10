Госдума согласилась направить в суд уголовное дело депутата КПРФ Рашкина

Парламентарии приняли решение по поводу коллеги, обвиняемого в незаконной охоте на лося в Саратовской области в конце октября 2021 года.

Государственная дума Российской Федерации на пленарном заседании приняла постановление о даче согласия на направление в суд уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина, заявила пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

"Дать согласие на направление в суд уголовного дела в отношении депутата Государственной думы Рашкина Валерия Фёдоровича. Направить настоящее постановление генеральному прокурору Российской Федерации", — говорится в документе.