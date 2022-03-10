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Опубликовано 10 марта 2022, 16:56

Госдума согласилась направить в суд уголовное дело депутата КПРФ Рашкина

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Парламентарии приняли решение по поводу коллеги, обвиняемого в незаконной охоте на лося в Саратовской области в конце октября 2021 года.

Государственная дума Российской Федерации на пленарном заседании приняла постановление о даче согласия на направление в суд уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина, заявила пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

"Дать согласие на направление в суд уголовного дела в отношении депутата Государственной думы Рашкина Валерия Фёдоровича. Направить настоящее постановление генеральному прокурору Российской Федерации", говорится в документе.

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Ранее Лайф писал, что суд оставил без изменений меру пресечения депутату Рашкину. Сам парламентарий не признал вину и утверждал, что не осознавал незаконности своих действий.

Напомним, Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Сам парламентарий сперва утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. Однако правоохранители не поверили законодателю, тем более что при задержании сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося. Позже депутат признался в убийстве животного, однако оговорился, что из-за плохой видимости принял его за кабана.

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Никита Осипов
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