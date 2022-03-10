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10 марта, 13:53

Компания GASAG предупредила немцев о подорожании газа на 26%

Уточняется, что рост цен в среднем составит 24,5 евро в месяц. По данным немецких СМИ, сейчас GASAG снабжает голубым топливом около 400 тысяч частных домов в Берлине.

Немецкая компания GASAG объявила о росте с 1 мая цен на газ для своих клиентов на 26%. Об этом говорится в сообщении крупнейшей в стране энергетической компании.

"Начиная с мая клиенты базовых услуг будут платить в общей сложности 118,72 евро в месяц за квартиру среднего размера в Берлине, потребляющую 12 тысяч кВтч", — отмечается в релизе.

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Уточняется, что рост цен на газ в среднем составит 24,5 евро в месяц. По данным немецких СМИ, сейчас GASAG снабжает голубым топливом около 400 тысяч частных домов в Берлине.

Ранее Лайф сообщал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал всех европейцев уменьшать потребление энергии. Он подчеркнул, что снижение зависимости от России требует макроэкономических и технических мер, однако граждане также должны способствовать этому на индивидуальном уровне. При этом Боррель также заявил, что на данный момент ЕС не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из России.

Обложка ©

Pexels

Наталья Исакова

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