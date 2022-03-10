Экономист Абрамов рассказал россиянам, что делать со сбережениями. Видео © LIFE

Не стоит беспокоиться за свои денежные сбережения, на сегодняшний день главный риск — это неизбежное повышение цен на товары. Об этом Лайфу рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС, экономист Александр Абрамов.

"Я бы хотел сказать, чтобы не очень беспокоились за свои сбережения и в запасе наличных, и в безналовых сбережениях. Самый главный риск, который, наверное, ждёт, это некоторый рост цен на товары", — сказал он.

Абрамов добавил, что также неизбежно возникнет дефицит на продукцию ушедших с российского рынка компаний. Однако многое из этого будет заменяться российскими производителями. Также он заверил, что в стране не будет наблюдаться галопирующая инфляция. С точки зрения вложений экономист советует поместить деньги под временно увеличенный банками процент.

"По валютным сбережениям, со своей точки зрения, я бы лучше не дёргался и оставил бы эти средства до лучших времён. Формально Минфин заявляет, что эти средства хранятся и в валюте пересчитываются. Будет ли всё это работать через год-два, никто не знает. Поэтому здесь вытаскивать эти средства — большой риск", — объяснил Абрамов.

Также экономист советует заиметь денежный резерв. Если же вы планировали что-то купить, то лучше это сделать сейчас, советует он.

"Пока все неопределённости не реализовались. Если нет [планов на покупки], то всё-таки не дёргаться, пусть лежат на депозите, немножко запас дома", — добавил Абрамов.

Помимо того, финансист уточнил, что ставки по действующим договорам не изменились. И в этом плане ослабление рубля играет на руку заёмщикам, считает специалист. При этом Абрамов не советует брать новую ипотеку в кризисный период, ставки по которой повысились, как и в целом совершать долгосрочные финансовые сделки.