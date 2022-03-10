Жительница Финляндии — о резком росте цен: Ходим только на работу и семечки жуём

В Финляндии выросли цены за коммунальные платежи, а также на бензин и продукты. Видео © t.me / shot_shot

В Финляндии коммунальные платежи выросли до 450 евро (более 56 тысяч рублей). Об этом рассказала местная жительница в беседе с телеграм-каналом SHOT.

Девушка поделилась, что цены на бензин, топливо в стране поднялись очень сильно. Так, если раньше стоимость составляла 1,90 евро за литр, то сейчас — 2,20 евро (более 270 рублей). Старая цена тоже не привлекала жителей Финляндии, но теперь стало ещё дороже.

"У нас электричество, я живу в доме 300 квадратных метров, и топим дровами и электричеством, то есть свет. И у нас сейчас выходит 450 евро. <...> Мы ходим только на работу и семечки жуём", — рассказала девушка.

Она отметила, что государство помогает финансами Украине, но о своём народе не заботится в этом смысле. Что касается продуктов, то цены на них тоже поднялись. Так, добавила жительница Финляндии, огурцы стоят 5,99 евро, а сыр — "под 7 евро".