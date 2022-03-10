Жительница Финляндии — о резком росте цен: Ходим только на работу и семечки жуём
Так, стоимость бензина в стране поднялась до более чем 270 рублей за литр. Местная жительница отметила, что государство помогает финансами Украине, но о своём народе не заботится.
В Финляндии выросли цены за коммунальные платежи, а также на бензин и продукты. Видео © t.me / shot_shot
В Финляндии коммунальные платежи выросли до 450 евро (более 56 тысяч рублей). Об этом рассказала местная жительница в беседе с телеграм-каналом SHOT.
Девушка поделилась, что цены на бензин, топливо в стране поднялись очень сильно. Так, если раньше стоимость составляла 1,90 евро за литр, то сейчас — 2,20 евро (более 270 рублей). Старая цена тоже не привлекала жителей Финляндии, но теперь стало ещё дороже.
"У нас электричество, я живу в доме 300 квадратных метров, и топим дровами и электричеством, то есть свет. И у нас сейчас выходит 450 евро. <...> Мы ходим только на работу и семечки жуём", — рассказала девушка.
Она отметила, что государство помогает финансами Украине, но о своём народе не заботится в этом смысле. Что касается продуктов, то цены на них тоже поднялись. Так, добавила жительница Финляндии, огурцы стоят 5,99 евро, а сыр — "под 7 евро".
Ранее Reuters сообщал, что на саммите ЕС поднимут тему отказа от энергоресурсов России. Агентство отмечает, что крайний срок для достижения этой цели лидеры европейских стран устанавливать не будут, так как степень зависимости у всех в Европе различная.
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