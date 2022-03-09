Лидеры стран ЕС обсудят проблему роста цен на продовольствие из-за санкций против РФ

Лидеры стран – участниц Евросоюза, а также главы правительств обсудят проблему растущих цен на продовольствие из-за санкций против России. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

Этот вопрос будет затронут в ходе неформального саммита, который пройдёт 10–11 марта в Париже. Представитель объединения заметил, что Россия и Украина поставляли в Европу 30% пшеницы.

"Лидеры обсудят растущие цены на продовольствие, что становится всё более беспокоящим", — добавил он, заметив, что также будет рассмотрен вопрос новых рестрикций.