Лидеры стран ЕС обсудят проблему роста цен на продовольствие из-за санкций против РФ
В то же время в ходе неформального саммита в Париже будет затронут вопрос введения новых рестрикций в отношении России, заметил высокопоставленный представитель объединения.
Лидеры стран – участниц Евросоюза, а также главы правительств обсудят проблему растущих цен на продовольствие из-за санкций против России. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС.
Этот вопрос будет затронут в ходе неформального саммита, который пройдёт 10–11 марта в Париже. Представитель объединения заметил, что Россия и Украина поставляли в Европу 30% пшеницы.
"Лидеры обсудят растущие цены на продовольствие, что становится всё более беспокоящим", — добавил он, заметив, что также будет рассмотрен вопрос новых рестрикций.
Ранее Лайф сообщал, что ЕС ввёл санкции против 14 российских бизнесменов и 146 членов Совфеда. Подпавшим под рестрикции гражданам отныне запрещаются поездки в страны Евросоюза, а также замораживаются все активы на его территории. Имена фигурантов списка пока не опубликованы.
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