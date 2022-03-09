Фанаты "Бораца" поддержали Россию на матче чемпионата Боснии и Герцеговины

Болельщики клуба "Борац" из города Баня-Лука поддержали Россию на матче 21-го тура чемпионата Боснии и Герцеговины против "Вележа" из Мостара.

Фанаты пришли на арену городского стадиона с российскими флагами и антинатовскими лозунгами. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Баня-Лука — административный центр Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.