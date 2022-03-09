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9 марта, 13:58

Фанаты "Бораца" поддержали Россию на матче чемпионата Боснии и Герцеговины

Они пришли на стадион с российскими флагами и антинатовскими лозунгами.

Болельщики клуба "Борац" из города Баня-Лука поддержали Россию на матче 21-го тура чемпионата Боснии и Герцеговины против "Вележа" из Мостара.

Фанаты пришли на арену городского стадиона с российскими флагами и антинатовскими лозунгами. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Баня-Лука — административный центр Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

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После 21-го тура "Борац" с 36 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины. Его опережают только "Зриньски" (54 балла) и "Тузла Сити" (38).

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Instagram / rus_serb_eagles

Роман Фейгин

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