Фанаты "Бораца" поддержали Россию на матче чемпионата Боснии и Герцеговины
Они пришли на стадион с российскими флагами и антинатовскими лозунгами.
Болельщики клуба "Борац" из города Баня-Лука поддержали Россию на матче 21-го тура чемпионата Боснии и Герцеговины против "Вележа" из Мостара.
Фанаты пришли на арену городского стадиона с российскими флагами и антинатовскими лозунгами. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Баня-Лука — административный центр Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.
После 21-го тура "Борац" с 36 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины. Его опережают только "Зриньски" (54 балла) и "Тузла Сити" (38).
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