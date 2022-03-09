Дмитрий Гоблин Пучков — об уходе Nеtfliх из РФ: Поёрзают-поёрзают и вернутся

Стриминговый сервис Nеtfliх подтвердил информацию о приостановке работы в России. Публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков считает, что этот перерыв не отразится на киноманах, учитывая невысокий интерес россиян к западным ценностям и тенденциям.

"Голливуд давно уже прекратил выпускать интересное и хорошее кино. Смотреть фильмы про то, что те, кого раньше считали некрасивыми, тоже люди и их нужно полюбить за их невероятную красоту, не очень хочется. Я хороших фильмов в Голливуде практически уже не вижу", — отметил критик в беседе с радио Sputnik.

Несмотря на то что Netflix "подключился со всей капиталистической денежной мощью" и уже создаёт свой собственный контент, новинки стриминговой платформы "тоже как-то не сильно радуют" и даже, наоборот, вызывают раздражение, добавил Пучков.

В то же время заменить американские премьеры в России пока нечем, так как объёмы российского кинопроизводства не в состоянии заполнить высвобождающуюся нишу, заметил публицист.