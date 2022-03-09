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9 марта, 13:57

Дмитрий Гоблин Пучков — об уходе Nеtfliх из РФ: Поёрзают-поёрзают и вернутся

В то же время заменить американские премьеры в России пока нечем, заметил публицист, так как объёмы российского кинопроизводства пока не в состоянии заполнить высвобождающуюся нишу.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Стриминговый сервис Nеtfliх подтвердил информацию о приостановке работы в России. Публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков считает, что этот перерыв не отразится на киноманах, учитывая невысокий интерес россиян к западным ценностям и тенденциям.

"Голливуд давно уже прекратил выпускать интересное и хорошее кино. Смотреть фильмы про то, что те, кого раньше считали некрасивыми, тоже люди и их нужно полюбить за их невероятную красоту, не очень хочется. Я хороших фильмов в Голливуде практически уже не вижу", — отметил критик в беседе с радио Sputnik.

Несмотря на то что Netflix "подключился со всей капиталистической денежной мощью" и уже создаёт свой собственный контент, новинки стриминговой платформы "тоже как-то не сильно радуют" и даже, наоборот, вызывают раздражение, добавил Пучков.

В то же время заменить американские премьеры в России пока нечем, так как объёмы российского кинопроизводства не в состоянии заполнить высвобождающуюся нишу, заметил публицист.

"Это гигантские фабрики, в России пока ничего подобного нет даже рядом. Но [уходя с российского рынка] они теряют огромные деньги, с моей точки зрения. Они поёрзают-поёрзают, истерика закончится, многие передумают и вернутся обратно", уверен Пучков.

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Ранее сообщалось, что ряд иностранных брендов уходит из России из-за начала Москвой "Операции Z" на Украине по денацификации, а также после введения Западом антироссийских санкций. Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.

Ирина Мусина

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