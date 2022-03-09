Великобритания рассмотрит возможность отправки на Украину ПЗРК Starstreak
Ракета Starstreak. Обложка © Wikipedia
Власти Соединённого Королевства продолжают отправлять Киеву противотанковые ракеты NLAW, а также стрелковое вооружение и боеприпасы. Также скоро будут отправлены комплексы Javelin.
Великобритания изучает возможность отправки на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.
"В ответ на украинские просьбы правительство приняло решение изучить передачу высокоскоростных переносных зенитных ракет Starstreak. Мы полагаем, что этот комплекс будет попадать под определение оборонительного вооружения, но мы позволим украинским силам лучше защитить своё небо", — сказал он, выступая в Палате общин в парламенте.
Уоллес также рассказал, что на первом этапе власти страны поставили Незалежной две тысячи противотанковых ракет NLAW, а также стрелковое вооружение и боеприпасы. На сегодняшний день количество поставленных ракет NLAW увеличилось до 3615, и это будет продолжено. Кроме того, в скором времени Лондон отправит Киеву противотанковые комплексы Javelin.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд признала невозможность быстрой передачи Украине системы ПРО Iron Dome. Она подчеркнула, что для этого нужна особенная подготовка личного состава, а также возможность размещения оружия. При этом дипломат не исключила поставки иного вооружения от США.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне российской военной "Операции Z" продолжает требовать от Запада поставок боевых самолётов и средств противовоздушной обороны. Такое вооружение самой Украины российские войска быстро уничтожают. 8 марта Минобороны РФ сообщило о двух сбитых украинских истребителях МиГ-29 и одном Су-27. Кроме того, военным РФ удалось вывести из строя два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три самоходные огневые установки "Бук М-1". Между тем США обсуждают компенсацию странам, которые поделятся истребителями с Украиной. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.