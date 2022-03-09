Великобритания рассмотрит возможность отправки на Украину ПЗРК Starstreak

Власти Соединённого Королевства продолжают отправлять Киеву противотанковые ракеты NLAW, а также стрелковое вооружение и боеприпасы. Также скоро будут отправлены комплексы Javelin.

Великобритания изучает возможность отправки на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

"В ответ на украинские просьбы правительство приняло решение изучить передачу высокоскоростных переносных зенитных ракет Starstreak. Мы полагаем, что этот комплекс будет попадать под определение оборонительного вооружения, но мы позволим украинским силам лучше защитить своё небо", — сказал он, выступая в Палате общин в парламенте.

Уоллес также рассказал, что на первом этапе власти страны поставили Незалежной две тысячи противотанковых ракет NLAW, а также стрелковое вооружение и боеприпасы. На сегодняшний день количество поставленных ракет NLAW увеличилось до 3615, и это будет продолжено. Кроме того, в скором времени Лондон отправит Киеву противотанковые комплексы Javelin.