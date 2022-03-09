Захарова потребовала от США прекратить дискриминацию россиян
Дипломат отметила, что Вашингтон практически объявил вне закона носителей российской культуры и что в данной ситуации "русофобия зашкаливает и, что ещё хуже, оформляется законодательно и юридически".
Москва требует от Соединённых Штатов незамедлительно прекратить дискриминацию россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с обвинениями в адрес председателя Координационного совета организаций российских соотечественников в США Елены Брэнсон.
"Требуем незамедлительно прекратить в США гонения и дискриминацию российских соотечественников, в том числе на бытовом уровне, по национальному, культурному и языковому признакам", — сказала она.
По мнению Захаровой, власти США практически объявили вне закона носителей российской культуры на своей территории. Она добавила, что в данной ситуации "русофобия зашкаливает и, что ещё хуже, оформляется законодательно и юридически".
"Американские власти должны понять, что такие действия неминуемо ещё больше подорвут реноме Соединённых Штатов в российском обществе", — заключила она.
Ранее посол США Джон Салливан призвал американцев немедленно покинуть Россию. В противном случае им стоит обдумать план пребывания в РФ без поддержки американской дипмиссии. Посол отметил, что власти России могут закрыть представительство. В ответ Захарова высмеяла его рекомендацию, допустив, что в скором времени Белый дом оставит без помощи своих граждан в РФ, а потому призовёт их продумывать план дальнейших действий в такой ситуации.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ