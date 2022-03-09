Захарова потребовала от США прекратить дискриминацию россиян

Дипломат отметила, что Вашингтон практически объявил вне закона носителей российской культуры и что в данной ситуации "русофобия зашкаливает и, что ещё хуже, оформляется законодательно и юридически".

Москва требует от Соединённых Штатов незамедлительно прекратить дискриминацию россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с обвинениями в адрес председателя Координационного совета организаций российских соотечественников в США Елены Брэнсон.

"Требуем незамедлительно прекратить в США гонения и дискриминацию российских соотечественников, в том числе на бытовом уровне, по национальному, культурному и языковому признакам", — сказала она.

По мнению Захаровой, власти США практически объявили вне закона носителей российской культуры на своей территории. Она добавила, что в данной ситуации "русофобия зашкаливает и, что ещё хуже, оформляется законодательно и юридически".

"Американские власти должны понять, что такие действия неминуемо ещё больше подорвут реноме Соединённых Штатов в российском обществе", — заключила она.