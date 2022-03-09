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Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 13:32
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Захарова потребовала от США прекратить дискриминацию россиян

Дипломат отметила, что Вашингтон практически объявил вне закона носителей российской культуры и что в данной ситуации "русофобия зашкаливает и, что ещё хуже, оформляется законодательно и юридически".

Москва требует от Соединённых Штатов незамедлительно прекратить дискриминацию россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с обвинениями в адрес председателя Координационного совета организаций российских соотечественников в США Елены Брэнсон.

"Требуем незамедлительно прекратить в США гонения и дискриминацию российских соотечественников, в том числе на бытовом уровне, по национальному, культурному и языковому признакам", — сказала она.

По мнению Захаровой, власти США практически объявили вне закона носителей российской культуры на своей территории. Она добавила, что в данной ситуации "русофобия зашкаливает и, что ещё хуже, оформляется законодательно и юридически".

"Американские власти должны понять, что такие действия неминуемо ещё больше подорвут реноме Соединённых Штатов в российском обществе", — заключила она.

В США предъявлено обвинение главе организации российских соотечественников Брэнсон
В США предъявлено обвинение главе организации российских соотечественников Брэнсон

Ранее посол США Джон Салливан призвал американцев немедленно покинуть Россию. В противном случае им стоит обдумать план пребывания в РФ без поддержки американской дипмиссии. Посол отметил, что власти России могут закрыть представительство. В ответ Захарова высмеяла его рекомендацию, допустив, что в скором времени Белый дом оставит без помощи своих граждан в РФ, а потому призовёт их продумывать план дальнейших действий в такой ситуации.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Григорий Воронцов
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