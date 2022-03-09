НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 22:50

В США предъявлено обвинение главе организации российских соотечественников Брэнсон

Власти Штатов считают, что она действовала "в пользу российского правительства и чиновников для продвижения интересов России", но не проходила необходимую регистрацию.

В Соединённых Штатах предъявлено обвинение председателю Координационного совета организаций российских соотечественников в США Елене Брэнсон. По версии властей этой страны, она действовала в качестве иностранного агента в пользу России без соответствующей регистрации.

Как говорится в сообщении Минюста США, 61-летняя Брэнсон, имеющая гражданство как Штатов, так и РФ, по меньшей мере с 2011 года работала "в пользу российского правительства и чиновников для продвижения интересов России в Соединённых Штатах".

При этом она якобы никогда не уведомляла об этой деятельности генерального прокурора США, в том числе не проходила регистрацию в рамках закона об иностранных агентах (FARA).

Путин: Закон об иноагентах в России более либеральный, чем в США

Путин: Закон об иноагентах в России более либеральный, чем в США

Как рассказывал Лайф, ранее в МИД РФ резко ответили на угрозы США из-за применения закона о СМИ-иноагентах. Мария Захарова напомнила Вашингтону, что не Москва начала "игру в иностранных агентов".

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1