В США предъявлено обвинение главе организации российских соотечественников Брэнсон
Власти Штатов считают, что она действовала "в пользу российского правительства и чиновников для продвижения интересов России", но не проходила необходимую регистрацию.
В Соединённых Штатах предъявлено обвинение председателю Координационного совета организаций российских соотечественников в США Елене Брэнсон. По версии властей этой страны, она действовала в качестве иностранного агента в пользу России без соответствующей регистрации.
Как говорится в сообщении Минюста США, 61-летняя Брэнсон, имеющая гражданство как Штатов, так и РФ, по меньшей мере с 2011 года работала "в пользу российского правительства и чиновников для продвижения интересов России в Соединённых Штатах".
При этом она якобы никогда не уведомляла об этой деятельности генерального прокурора США, в том числе не проходила регистрацию в рамках закона об иностранных агентах (FARA).
Как рассказывал Лайф, ранее в МИД РФ резко ответили на угрозы США из-за применения закона о СМИ-иноагентах. Мария Захарова напомнила Вашингтону, что не Москва начала "игру в иностранных агентов".
ТАСС / Станислав Красильников