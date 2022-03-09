В США предъявлено обвинение главе организации российских соотечественников Брэнсон

В Соединённых Штатах предъявлено обвинение председателю Координационного совета организаций российских соотечественников в США Елене Брэнсон. По версии властей этой страны, она действовала в качестве иностранного агента в пользу России без соответствующей регистрации.

Как говорится в сообщении Минюста США, 61-летняя Брэнсон, имеющая гражданство как Штатов, так и РФ, по меньшей мере с 2011 года работала "в пользу российского правительства и чиновников для продвижения интересов России в Соединённых Штатах".

При этом она якобы никогда не уведомляла об этой деятельности генерального прокурора США, в том числе не проходила регистрацию в рамках закона об иностранных агентах (FARA).