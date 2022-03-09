Власти Британии получили право задерживать любой самолёт России в своём небе
Глава Министерства транспорта Грант Шэппс заявил, что визит российских воздушных судов в королевстве будут считать уголовным преступлением.
Теперь любой российский самолёт, который окажется в воздушном пространстве Британии, может быть задержан на основании возможного уголовного преследования. Об этом вечером 8 марта сообщил глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс.
"Я сделал уголовным преступлением вхождение любого российского самолёта в пространство Великобритании, теперь правительство Её Величества может задерживать эти самолёты", — написал Шэппс в Twitter.
Ранее Лайф сообщал, что Минтранс Британии запретил частным самолётам РФ совершать рейсы в страну. Глава ведомства Грант Шэппс заявил о расширении антироссийских санкций, добавив, что это распоряжение вступает в силу немедленно.
А Росавиация объявила о закрытии воздушного пространства РФ для самолётов Британии. Мера принята исходя из положений Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между странами в ответ на недружественные шаги авиационных властей королевства, объяснили в ведомстве.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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