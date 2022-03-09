Власти Британии получили право задерживать любой самолёт России в своём небе

Глава Министерства транспорта Грант Шэппс заявил, что визит российских воздушных судов в королевстве будут считать уголовным преступлением.

Теперь любой российский самолёт, который окажется в воздушном пространстве Британии, может быть задержан на основании возможного уголовного преследования. Об этом вечером 8 марта сообщил глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс.

"Я сделал уголовным преступлением вхождение любого российского самолёта в пространство Великобритании, теперь правительство Её Величества может задерживать эти самолёты", — написал Шэппс в Twitter.

Ранее Лайф сообщал, что Минтранс Британии запретил частным самолётам РФ совершать рейсы в страну. Глава ведомства Грант Шэппс заявил о расширении антироссийских санкций, добавив, что это распоряжение вступает в силу немедленно.