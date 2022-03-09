"Ливерпуль" проиграл "Интеру", но вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов
Команда Юргена Клоппа во втором тайме получила численное преимущество, но не воспользовалась им.
Английский "Ливерпуль" стал четвертьфиналистом Лиги Чемпионов УЕФА, несмотря на поражение в домашнем матче 1/8 финала против "Интера".
Единственный мяч во всей встрече забил Лаутаро Мартинес. При этом, сразу после забитого футболисты "Интера" остались в меньшинстве. Тем не менее, реализовать численное преимущество подшефные Юргена Клоппа не сумели, уступив дома впервые за 28 матчей.
Впрочем, за счёт победы в первой игре со счётом 2:0, игроки "Ливерпуля" сумели пробиться в следующий раунд. Немногим ранее там же оказались футболисты мюнхенской "Баварии".
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