"Ливерпуль" проиграл "Интеру", но вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Английский "Ливерпуль" стал четвертьфиналистом Лиги Чемпионов УЕФА, несмотря на поражение в домашнем матче 1/8 финала против "Интера".

Единственный мяч во всей встрече забил Лаутаро Мартинес. При этом, сразу после забитого футболисты "Интера" остались в меньшинстве. Тем не менее, реализовать численное преимущество подшефные Юргена Клоппа не сумели, уступив дома впервые за 28 матчей.