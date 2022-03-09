"Бавария" разгромила "Зальцбург" и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" на своём поле разгромила австрийский "Зальцбург" со счётом 7:1 и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Главным героем встречи стал поляк Роберт Левандовский, который уже по ходу первого тайма сумел оформить хет-трик. Забитыми в составе "Баварии" также отметились дважды Томас Мюллер, Серж Гнабри и Лерой Сане. У проигравших единственный мяч на счету Маурица Кьергора.