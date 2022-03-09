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8 марта, 21:50

"Бавария" разгромила "Зальцбург" и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Главным героем игры стал поляк Роберт Левандовский, оформивший хет-трик уже по ходу первого тайма.

Мюнхенская "Бавария" на своём поле разгромила австрийский "Зальцбург" со счётом 7:1 и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Главным героем встречи стал поляк Роберт Левандовский, который уже по ходу первого тайма сумел оформить хет-трик. Забитыми в составе "Баварии" также отметились дважды Томас Мюллер, Серж Гнабри и Лерой Сане. У проигравших единственный мяч на счету Маурица Кьергора.

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Таким образом, команда Юлиана Нагельсмана победила "Зальцбург" со счётом 8:2 по сумме двух встреч и стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов УЕФА в текущем сезоне.

Обложка ©

fcbayern.com

Шамиль Гаджиев

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