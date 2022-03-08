ПСЖ предложил Мбаппе самый большой контракт в истории футбола с зарплатой 100 млн евро

По данным издания, парижане предложили форварду соглашение с зарплатой 100 миллионов евро в год. Претендующий на него "Реал" не готов платить игроку такие деньги. До этого сообщалось, что сам Мбаппе пока не намерен обсуждать своё будущее, желая оставить этот вопрос открытым до лета.