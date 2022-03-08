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Регион
Опубликовано 8 марта 2022, 15:03

ПСЖ предложил Мбаппе самый большой контракт в истории футбола с зарплатой 100 млн евро

Сам игрок пока не настроен решать вопросы о том, где он будет продолжать карьеру, и намерен принять решение ближайшим летом.

Футбольный клуб ПСЖ предложил своему нападающему Килиану Мбаппе новый контракт, который может стать самым большим в истории футбола. Об этом пишет The Independent.

По данным издания, парижане предложили форварду соглашение с зарплатой 100 миллионов евро в год. Претендующий на него "Реал" не готов платить игроку такие деньги. До этого сообщалось, что сам Мбаппе пока не намерен обсуждать своё будущее, желая оставить этот вопрос открытым до лета.

ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт с зарплатой в миллион евро в неделю
ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт с зарплатой в миллион евро в неделю

Отметим, что, по данным ряда зарубежных СМИ, Мбаппе уже ближайшим летом станет игроком мадридского "Реала", куда перейдёт на правах свободного агента.

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PSG / Team Pios

Шамиль Гаджиев
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