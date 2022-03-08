ПСЖ предложил Мбаппе самый большой контракт в истории футбола с зарплатой 100 млн евро

Сам игрок пока не настроен решать вопросы о том, где он будет продолжать карьеру, и намерен принять решение ближайшим летом.

Футбольный клуб ПСЖ предложил своему нападающему Килиану Мбаппе новый контракт, который может стать самым большим в истории футбола. Об этом пишет The Independent.

По данным издания, парижане предложили форварду соглашение с зарплатой 100 миллионов евро в год. Претендующий на него "Реал" не готов платить игроку такие деньги. До этого сообщалось, что сам Мбаппе пока не намерен обсуждать своё будущее, желая оставить этот вопрос открытым до лета.