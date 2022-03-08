ПСЖ предложил Мбаппе самый большой контракт в истории футбола с зарплатой 100 млн евро
Сам игрок пока не настроен решать вопросы о том, где он будет продолжать карьеру, и намерен принять решение ближайшим летом.
Футбольный клуб ПСЖ предложил своему нападающему Килиану Мбаппе новый контракт, который может стать самым большим в истории футбола. Об этом пишет The Independent.
По данным издания, парижане предложили форварду соглашение с зарплатой 100 миллионов евро в год. Претендующий на него "Реал" не готов платить игроку такие деньги. До этого сообщалось, что сам Мбаппе пока не намерен обсуждать своё будущее, желая оставить этот вопрос открытым до лета.
Отметим, что, по данным ряда зарубежных СМИ, Мбаппе уже ближайшим летом станет игроком мадридского "Реала", куда перейдёт на правах свободного агента.
PSG / Team Pios