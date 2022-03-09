Куда пропадает картина: На видео Зеленского "из его офиса" нашли несколько нестыковок

Авторы публикации заподозрили, что видеоряд может быть сфальсифицирован для сокрытия истинного местонахождения украинского лидера.

Изображение © Telegram-канал / Война с фейками

Авторы проекта "Война с фейками" заподозрили, что президент Украины Владимир Зеленский выехал за пределы Киева, а записанное им недавнее обращение якобы из офиса главы государства может быть сфальсифицированным.

"По некоторым данным, он находится в бункере во Львове, где, вероятно, воссоздали интерьер его киевского кабинета, однако не повесили картину", — пишет Telegram-канал "Война с фейками".

Авторы публикации отмечают, что в записи Зеленского, которую он опубликовал в качестве доказательства того, что якобы находится в Киеве, есть некоторые странные несоответствия.

"Вначале президент записывает видео на телефон, затем идёт монтажная склейка и переход на ТВ-камеру. <...> Обратите внимание на картину за спиной: она пропадает при смене ракурса. У Зеленского немного другая причёска и разная длина щетины на лице", — отмечают авторы Telegram-канала.

Они делают вывод, что "первая часть видео была записана заранее, возможно, перед отъездом из Киева". Отмечают, что ещё один вариант местонахождения Зеленского — румынский город Брашов. Они обращают внимание на данные сайта Flightradar, согласно которым от границы Украины и Румынии в сопровождении четырёх вертолётов ВСУ вылетел неидентифицированный самолёт. Его полёт обрывается в районе Брашова, а около 16:30 там зашли на посадку три воздушных судна, которые не передали информацию о себе.

"Не исключено, что самолёты перевозят Зеленского и его команду", — подытожили авторы.

Ранее Лайф писал, что офис Зеленского ответил на сообщения о подготовке к его эвакуации из Киева. Там заявили, что это ситуация, которую точно нельзя рассматривать в той панической рамке, которая ещё не изжита в прессе, хотя уже точно исчерпала себя в реальности.