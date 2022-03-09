Терапевт Романенко рассказала, какими лекарствами можно запастись

Из-за новых санкций и волатильности рубля некоторые лекарства могут подорожать, в связи с этим терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко рассказала, какие препараты можно держать в домашней аптечке "с запасом". В первую очередь это касается тех, что рекомендованы людям с хроническими заболеваниями.

"В первую очередь нужно позаботиться, чтобы у вас был запас лекарств, которые вы принимаете каждый день, тем более если они зарубежного производства. Например, противодиабетические препараты, от давления, при болезни сердца и так далее. Конечно, не нужно запасаться антибиотиками", — сказала Романенко в интервью радио Sputnik.

Также она напомнила о сезонных заболеваниях, например поллинозе, и связанном с этим запасе противоаллергических препаратов. По мнению врача, можно приобрести базовые лекарства на два-четыре месяца вперёд, главное — обращать внимание на срок годности: несмотря на то что многие указывают год-два, тем не менее лучше перепроверить. Также терапевт напомнила о соблюдении правил хранения. Нужно читать аннотации на упаковке.

Как ранее писал Лайф, аналитик Беспалов заявил, что Китай сможет заменить поставки 90% фармсырья в Россию. Эксперт также отметил, что, несмотря на рост спроса и колебания цен, дефицита препаратов в РФ не ожидается.