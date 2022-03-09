Российские банки сообщили о росте спроса на карты UnionPay

После ухода Visa и Mastercard с российского рынка вырос спрос на карты китайской платёжной системы UnionPay, которая действует в 180 государствах. Особенно он наблюдался в выходные дни, говорят в финансовых организациях, которые уже начали работу с этой платёжной системой. Другие игроки на рынке также стали прорабатывать возможность подключения к UnionPay.

Как пишут "Известия", технических проблем с распространением в России карт UnionPay нет. Собеседники издания признаются, что такого ажиотажа они не ожидали. По данным на сайте UnionPay, сейчас уже 11 российских банков оформляют карты на китайской платёжной системе. Среди них есть и крупные игроки. Вместе с тем эксперты отмечают, что гражданам не стоит торопиться с открытием таких карт.

"Карты международных платёжных систем, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории РФ. Клиенту не нужно идти в банк, чтобы перевыпускать карты на другой платёжной системе. По мере истечения срока действия карты банк, который её выпустил, сделает плановый перевыпуск новой карты на базе платёжной системы "Мир", — сказали в пресс-службе Национальной платёжной системы (НСПК).