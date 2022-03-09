Захарова высмеяла рекомендацию посла США Салливана американцам покинуть Россию

Представитель внешнеполитического ведомства допустила, что в скором времени Белый дом оставит без помощи своих граждан в РФ, а потому призовёт их продумывать план дальнейших действий в такой ситуации.