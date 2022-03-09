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9 марта, 13:08

Захарова высмеяла рекомендацию посла США Салливана американцам покинуть Россию

Представитель внешнеполитического ведомства допустила, что в скором времени Белый дом оставит без помощи своих граждан в РФ, а потому призовёт их продумывать план дальнейших действий в такой ситуации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла рекомендацию посла США Джона Салливана в отношении американцев, прибывающих на территории РФ. В своём телеграм-канале она отметила, что с похожим обращением выступит и президент США Джо Байден.

"Мне кажется, скоро с таким же обращением к американским гражданам выступит президент США: продумывайте план, как обходиться без помощи Белого дома", — написала она.

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Ранее посол США Джон Салливан призвал американцев немедленно покинуть Россию. В противном случае им стоит обдумать план пребывания в РФ без поддержки американской дипмиссии. Посол отметил, что власти России могут закрыть представительство.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Светлана Оперук

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