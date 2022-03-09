British American Tobacco продолжит продажи произведённой в России продукции
При этом компания, известная такими брендами, как Rothmans, Dunhill и Lucky Strike, заявила о приостановке "всех запланированных капиталовложений в РФ".
Крупнейший производитель сигарет British American Tobacco продолжит продажи произведённых в России товаров. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию.
При этом British American Tobacco, известная такими брендами, как Rothmans, Dunhill и Lucky Strike, заявила о приостановке "всех запланированных капиталовложений в Россию".
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, Coca-Cola и PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
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