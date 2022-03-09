Табачный гигант Imperial Brands приостанавливает продажи и производство в России
Компания выпускает сигареты марок Davidoff, Winston, West и другие. Кроме того, ранее британская фирма в целях безопасности свернула всю деятельность и на Украине.
Британская табачная компания Imperial Brands приостанавливает продажи сигарет и производство в России. Об этом говорится на сайте компании.
"Это решение было принято в условиях крайне сложной обстановки в России в результате международных санкций и последовавших за ними серьёзных сбоев. Мы продолжим выплачивать зарплаты российским сотрудникам, пока операции приостановлены", — указано в заявлении.
Кроме того, ранее Imperial Brands в целях безопасности свернула всю деятельность и на Украине. Отметим, что компании принадлежат такие марки сигарет, как Winston, Davidoff, West, P&S, Gauloises и другие.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, Coca-Cola и PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
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