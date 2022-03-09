Табачный гигант Imperial Brands приостанавливает продажи и производство в России

Британская табачная компания Imperial Brands приостанавливает продажи сигарет и производство в России. Об этом говорится на сайте компании.

"Это решение было принято в условиях крайне сложной обстановки в России в результате международных санкций и последовавших за ними серьёзных сбоев. Мы продолжим выплачивать зарплаты российским сотрудникам, пока операции приостановлены", — указано в заявлении.