Песков назвал опасным сценарием возможное использование Киевом иностранных военных аэродромов

При этом Пентагон ранее не счёл разумным предложение Польши передать её истребители МиГ-29 Украине через натовскую базу Рамштайн в Германии.

Возможное использование Украиной военных аэродромов других стран — это потенциально опасный сценарий. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможные поставки Польшей истребителей МиГ-29 для Киева.

"Было уже разъяснение от Министерства обороны о возможности использования [Украиной] каких-то иных аэродромов для вылетов боевых самолётов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий", — отметил представитель Кремля.