Песков назвал опасным сценарием возможное использование Киевом иностранных военных аэродромов
При этом Пентагон ранее не счёл разумным предложение Польши передать её истребители МиГ-29 Украине через натовскую базу Рамштайн в Германии.
Возможное использование Украиной военных аэродромов других стран — это потенциально опасный сценарий. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможные поставки Польшей истребителей МиГ-29 для Киева.
"Было уже разъяснение от Министерства обороны о возможности использования [Украиной] каких-то иных аэродромов для вылетов боевых самолётов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий", — отметил представитель Кремля.
Как сообщал Лайф, ранее власти Польши опровергли информацию о возможных поставках Украине истребителей МиГ-29 и Су-25 взамен на американские F-16. Затем они заявили о готовности передать самолёты в распоряжение США на базе НАТО в Германии. Президент Украины Владимир Зеленский же на фоне российской военной "Операции Z" продолжает требовать от Запада поставок боевых самолётов или средств противовоздушной обороны. Такое вооружение самой Украины российские войска быстро уничтожают.
ТАСС / EPA / RONALD WITTEK