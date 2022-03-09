Песков назвал опасным сценарием возможное использование Киевом иностранных военных аэродромов

"Было уже разъяснение от Министерства обороны о возможности использования [Украиной] каких-то иных аэродромов для вылетов боевых самолётов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий", — отметил представитель Кремля.

Как сообщал Лайф, ранее власти Польши опровергли информацию о возможных поставках Украине истребителей МиГ-29 и Су-25 взамен на американские F-16. Затем они заявили о готовности передать самолёты в распоряжение США на базе НАТО в Германии. Президент Украины Владимир Зеленский же на фоне российской военной "Операции Z" продолжает требовать от Запада поставок боевых самолётов или средств противовоздушной обороны. Такое вооружение самой Украины российские войска быстро уничтожают.