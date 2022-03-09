Зеленский: Украина готовится к следующим раундам переговоров с Россией
Это нужно ради мира, отметил президент. По его словам, в ночь на 9 марта украинская делегация вернулась из Белоруссии со встречи с российской стороной.
Киев готовится к следующим раундам переговоров с Москвой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, размещённом в телеграм-канале.
"Ночью вернулась наша делегация из Белоруссии с переговоров, заслушаю их отчёт. Будем готовиться к следующим раундам переговоров ради Украины, ради мира", — сказал он.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах.
Instagram / zelenskiy_official