Конституционный суд РФ вышел из конференции европейских судов
Такое решение принято, так как российское ведомство "оправдало аннексию Крыма", поэтому эффективного сотрудничества с международным сообществом не будет, отметили в организации.
Конституционный суд Российской Федерации 5 марта вышел из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"4 марта 2022 года председательствующий в КЕКС по инициативе нескольких судов – членов КЕКС направил всем членам КЕКС протоколы для голосования (по электронной почте) по вопросу о прекращении или приостановлении членства Конституционного суда Российской Федерации и ассоциированного членства Конституционного суда Республики Беларусь в КЕКС", — отмечается в заявлении.
Подчёркивается, что такое решение принято "с учётом того, что Конституционный суд Российской Федерации в решении от 19 марта 2014 года оправдал аннексию Крыма", поэтому "эффективного лояльного сотрудничества между КЕКС и Конституционным судом Российской Федерации больше ожидать нельзя".
В сообщении инстанции РФ также говорится "о недопустимой и опасной политизации КЕКС, об искажённом понимании роли и предназначения органов конституционного правосудия", так как европейская конференция посчитала возможным "в совершенно неприемлемой для судов форме присоединиться к односторонней и предвзятой позиции, занимаемой правительствами соответствующих стран в отношении последних событий на Украине".
"Функционируя в системе разделения властей, Конституционный суд не вправе выступать по собственной инициативе с какими-либо официальными решениями и сентенциями о правомерности/неправомерности актов и действий других государственных органов и тем более делать политические заявления. Иное неизбежно ведёт к дискредитации правосудия", — подчёркивается в заявлении.
Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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