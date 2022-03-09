Конституционный суд РФ вышел из конференции европейских судов

Конституционный суд Российской Федерации 5 марта вышел из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"4 марта 2022 года председательствующий в КЕКС по инициативе нескольких судов – членов КЕКС направил всем членам КЕКС протоколы для голосования (по электронной почте) по вопросу о прекращении или приостановлении членства Конституционного суда Российской Федерации и ассоциированного членства Конституционного суда Республики Беларусь в КЕКС", — отмечается в заявлении.

Подчёркивается, что такое решение принято "с учётом того, что Конституционный суд Российской Федерации в решении от 19 марта 2014 года оправдал аннексию Крыма", поэтому "эффективного лояльного сотрудничества между КЕКС и Конституционным судом Российской Федерации больше ожидать нельзя".

В сообщении инстанции РФ также говорится "о недопустимой и опасной политизации КЕКС, об искажённом понимании роли и предназначения органов конституционного правосудия", так как европейская конференция посчитала возможным "в совершенно неприемлемой для судов форме присоединиться к односторонней и предвзятой позиции, занимаемой правительствами соответствующих стран в отношении последних событий на Украине".

"Функционируя в системе разделения властей, Конституционный суд не вправе выступать по собственной инициативе с какими-либо официальными решениями и сентенциями о правомерности/неправомерности актов и действий других государственных органов и тем более делать политические заявления. Иное неизбежно ведёт к дискредитации правосудия", — подчёркивается в заявлении.