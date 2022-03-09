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Опубликовано 9 марта 2022, 10:54

Песков: Россия заранее готовилась к санкциям Запада

Подготовку шагов, способных минимизировать последствия ограничений, российские власти также начали прорабатывать заранее, отметили в Кремле.

Российские власти заблаговременно начали готовиться к санкциям, поскольку они были ожидаемы. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Санкции были ожидаемыми, самые разные наборы санкций тщательно прорабатывались и обдумывались заранее", — сказал представитель Кремля.

По его словам, российскими властями также заранее "была начата подготовка к минимизации последствий от таких различных наборов санкций".

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Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ был принят Госдумой 4 марта. Инициатива призвана защитить национальные интересы России от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

Поводом для санкций в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Pexels

Алексей Берковиц
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