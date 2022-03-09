Песков: Россия заранее готовилась к санкциям Запада

Подготовку шагов, способных минимизировать последствия ограничений, российские власти также начали прорабатывать заранее, отметили в Кремле.

Российские власти заблаговременно начали готовиться к санкциям, поскольку они были ожидаемы. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Санкции были ожидаемыми, самые разные наборы санкций тщательно прорабатывались и обдумывались заранее", — сказал представитель Кремля.

По его словам, российскими властями также заранее "была начата подготовка к минимизации последствий от таких различных наборов санкций".