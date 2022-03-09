Британские власти конфисковали частный самолёт, который может принадлежать россиянину

Власти Великобритании в рамках санкций задержали первый частный самолёт, который, предположительно, принадлежит россиянину. Об этом сообщил глава Министерства транспорта Соединённого Королевства Грант Шэппс.

"Уже есть один такой самолёт (задержанный. — Прим. Лайфа) в Фарнборо, который я фактически конфисковал, пока мы проводим расследование в последние несколько дней", — сказал Шэппс в эфире телеканала Sky News.