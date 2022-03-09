Британские власти конфисковали частный самолёт, который может принадлежать россиянину
Как отметил глава Министерства транспорта королевства Грант Шэппс, лайнер был задержан в городе Фарнборо. Сейчас, по его словам, ведётся расследование, устанавливается владелец воздушного судна.
Власти Великобритании в рамках санкций задержали первый частный самолёт, который, предположительно, принадлежит россиянину. Об этом сообщил глава Министерства транспорта Соединённого Королевства Грант Шэппс.
"Уже есть один такой самолёт (задержанный. — Прим. Лайфа) в Фарнборо, который я фактически конфисковал, пока мы проводим расследование в последние несколько дней", — сказал Шэппс в эфире телеканала Sky News.
Ранее Лайф сообщал, что власти Британии получили право задерживать любой самолёт России в своём небе. Как заявил Шэппс, визит российских воздушных судов в стране отныне будет считаться уголовным преступлением.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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