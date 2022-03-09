Мазепин рассказал о поддержке от других пилотов "Формулы-1" после разрыва с ним контракта

Российский автогонщик Никита Мазепин рассказал о поддержке со стороны других пилотов "Формулы-1" после того, как с ним был расторгнут контракт командой "Хаас".

"Очень благодарен тому небольшому количеству гонщиков, которые поддержали меня. Среди них Серхио Перес, Валтерри Боттас, Джордж Рассел, Шарль Леклер. Это были слова поддержки, где они выразили сожаление, что я потерял место пилота. В этих словах не было политики, было что-то вроде "не унывай", — приводит слова Мазепина Sport24.