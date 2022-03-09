Мазепин рассказал о поддержке от других пилотов "Формулы-1" после разрыва с ним контракта
Ранее он назвал несправедливым факт прекращения с ним сотрудничества со стороны гоночной команды.
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Российский автогонщик Никита Мазепин рассказал о поддержке со стороны других пилотов "Формулы-1" после того, как с ним был расторгнут контракт командой "Хаас".
"Очень благодарен тому небольшому количеству гонщиков, которые поддержали меня. Среди них Серхио Перес, Валтерри Боттас, Джордж Рассел, Шарль Леклер. Это были слова поддержки, где они выразили сожаление, что я потерял место пилота. В этих словах не было политики, было что-то вроде "не унывай", — приводит слова Мазепина Sport24.
Ранее Лайф сообщал, что "Хаас" разорвал контракт с гонщиком Никитой Мазепиным, который дебютировал в "Формуле-1" в прошлом сезоне, однако не сумел набрать очков. Сам пилот заявил, что его увольнение было абсолютно несправедливым.