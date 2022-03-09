Захарова: Около 2 млн человек попросили об эвакуации в Россию с Украины
Дипломат напомнила, что открытие гумкоридоров и выход мирного населения из зон боевых действий — итог третьего раунда переговоров с Киевом.
Около двух миллионов человек обратилось с просьбой об эвакуации в Россию с Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С просьбами об эвакуации в Россию обратилось около 2 млн человек. Уже перешли на российскую территорию около 140 тысяч человек", — отметила она в ходе брифинга.
Дипломат напомнила, что открытие гумкоридоров и выход мирного населения из зон боевых действий — итог третьего раунда переговоров с Киевом, который состоялся 7 марта.
Сегодня утром Министерство обороны РФ сообщило о решении объявить на Украине режим тишины с 10:00 мск для обеспечения работы гуманитарных коридоров. Вице-премьер Незалежной Ирина Верещук подтвердила открытие нескольких коридоров: речь идёт в том числе о маршруте Сумы — Полтава, по которому накануне уже проехали колонны с беженцами. Кроме того, граждане смогут эвакуироваться по гумкоридорам Энергодар — Запорожье, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Изюм — Лозовая, а также Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ