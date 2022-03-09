Захарова: Около 2 млн человек попросили об эвакуации в Россию с Украины

Около двух миллионов человек обратилось с просьбой об эвакуации в Россию с Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С просьбами об эвакуации в Россию обратилось около 2 млн человек. Уже перешли на российскую территорию около 140 тысяч человек", — отметила она в ходе брифинга.