Захарова: Около 2 млн человек попросили об эвакуации в Россию с Украины

Дипломат напомнила, что открытие гумкоридоров и выход мирного населения из зон боевых действий — итог третьего раунда переговоров с Киевом.

Около двух миллионов человек обратилось с просьбой об эвакуации в Россию с Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С просьбами об эвакуации в Россию обратилось около 2 млн человек. Уже перешли на российскую территорию около 140 тысяч человек", — отметила она в ходе брифинга.