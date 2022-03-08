Минобороны: Националисты жестоко пресекают попытки выхода людей через гумкоридоры в РФ

По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, мэры городов и официальные представители власти Киева получили установки не допускать эвакуацию жителей в РФ и даже не сообщают им о такой возможности.

Украинские националисты жестоко пресекают любые попытки выхода людей через гуманитарные коридоры в Россию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Любые попытки выхода через гуманитарные коридоры в Российскую Федерацию жестоко пресекаются националистами. Об этом мы вам уже детально рассказывали", — сказал он в ходе брифинга.

Также Мизинцев заявил, что официальные представители киевской власти и мэры городов получили строжайшие установки не допустить ни одной попытки эвакуации в Россию. До граждан, по его словам, просто не доводят информацию о такой возможности и создании для этого ежедневно гуманитарных коридоров.