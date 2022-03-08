Минобороны: Националисты жестоко пресекают попытки выхода людей через гумкоридоры в РФ
По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, мэры городов и официальные представители власти Киева получили установки не допускать эвакуацию жителей в РФ и даже не сообщают им о такой возможности.
Украинские националисты жестоко пресекают любые попытки выхода людей через гуманитарные коридоры в Россию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Любые попытки выхода через гуманитарные коридоры в Российскую Федерацию жестоко пресекаются националистами. Об этом мы вам уже детально рассказывали", — сказал он в ходе брифинга.
Также Мизинцев заявил, что официальные представители киевской власти и мэры городов получили строжайшие установки не допустить ни одной попытки эвакуации в Россию. До граждан, по его словам, просто не доводят информацию о такой возможности и создании для этого ежедневно гуманитарных коридоров.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Эрик Романенко