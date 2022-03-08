Флористы поделились простыми секретами, которые помогут продлить жизнь букетам цветов

Подаренными на 8 Марта букетами свежих цветов, конечно же, хочется любоваться как можно дольше. О том, как сохранить жизнь растениям на долгий срок, рассказали флористы в беседе с изданием "Газета.ru".

Так, эксперты советуют не оставлять цветы надолго без воды, а для того, чтобы продлить им жизнь, нужно исключить резкие перепады температуры. Дома следует подрезать стебли цветов, даже если это уже сделал продавец. Что касается тюльпанов, то их необходимо размещать в той части квартиры, куда не попадает прямой солнечный свет. Кроме того, флористы не рекомендуют покупать тюльпаны, которые стянуты резинкой. Дело в том, что из-за неё портятся стебли и, соответственно, цветы в итоге простоят меньше.

Также эксперты предупредили, что не все цветы смогут делить одну вазу. К примеру, вместе с нарциссами неуютно будет большинству растений. В основном эти цветы могут стоять максимум всего около пяти или шести дней. К тому же никакая таблетка аспирина или щепотка сахара не продлит им жизнь.

"Есть, конечно, народные советы, типа немного водочки плеснуть в вазу или бросить туда аспирин или сахар, но это всё баловство. Единственное, что действительно помогает, — регулярно менять воду", — подчеркнул ведущий программы "Планета цветов" Александр Хабургаев.

Хризантемы считаются более стойкими и самыми неприхотливыми цветами. Такой букет может простоять в течение почти месяца при условии, что цветы свежесрезанные и правильно обработанные. При этом, по словам флористов, хризантемы не любят небрежных ударов, так как сразу начинают сыпаться.

Кустовые розы же вполне можно "реанимировать" так называемой шоковой терапией. Для этого в вазу нужно налить немного кипятка и поместить в него стебли под наклоном. Когда цветок напитается водой, часть стебля, помещённого в горячую воду, следует подрезать под наклоном и поместить его в вазу с прохладной водой. Но стоит помнить, что жизнь роз гораздо короче, чем жизнь хризантем, поэтому простоять они могут максимум две недели. А при покупке пионов необходимо помнить о том, что дольше пяти дней они вряд ли простоят в свежем виде.

"При хорошем уходе весенние цветы могут стоять 10–12 дней, распуская свои лепестки. Это зависит от температуры в помещении: в тепле бутоны открываются быстрее", — добавила флорист Елена Канаева.