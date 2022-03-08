Журналист Хордерн: США намерены запретить импорт российских энергоресурсов
Представитель Bloomberg отметила, что европейские союзники не присоединятся к такому решению, однако оно было принято после консультаций с Западом.
США планируют 8 марта одобрить ограничение на импорт энергоресурсов из РФ. Об этом заявила журналист агентства Bloomberg Эннмари Хордерн.
"США намерены запретить импорт российских энергоресурсов уже сегодня, сообщили мне источники. Европейские союзники не присоединятся (к ограничению. — Прим. Лайфа), но решение было принято после консультаций с Европой, которая зависит от российских энергоресурсов намного больше, чем США", — написала представитель СМИ в своём твиттере.
Ранее в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А британско-нидерландская организация Shell заявила, что прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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