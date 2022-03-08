Журналист Хордерн: США намерены запретить импорт российских энергоресурсов

Представитель Bloomberg отметила, что европейские союзники не присоединятся к такому решению, однако оно было принято после консультаций с Западом.

США планируют 8 марта одобрить ограничение на импорт энергоресурсов из РФ. Об этом заявила журналист агентства Bloomberg Эннмари Хордерн.

"США намерены запретить импорт российских энергоресурсов уже сегодня, сообщили мне источники. Европейские союзники не присоединятся (к ограничению. — Прим. Лайфа), но решение было принято после консультаций с Европой, которая зависит от российских энергоресурсов намного больше, чем США", — написала представитель СМИ в своём твиттере.