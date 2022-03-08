Bloomberg: Shell прекратит закупки российской нефти
В самой организации обещают "начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ" и называют это "сложным вызовом".
Британско-нидерландская организация Shell заявила, что прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты, сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что нефтегазовая компания изменит цепочку поставок, чтобы исключить российские объёмы, хотя это может занять несколько недель и привести к снижению пропускной способности некоторых нефтеперерабатывающих заводов.
В самой организации обещают "начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ" и называют это "сложным вызовом".
"Мы будем делать это настолько быстро, насколько это возможно, однако факторы физического наличия и доступности альтернатив означают, что этот процесс может занять недели и приведёт к снижению производительности наших НПЗ. Мы также прекратим деятельность в РФ, связанную с автозаправочными станциями, авиатопливом и ГСМ", — говорится в заявлении компании.
Ранее в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А эксперт Гривач предсказал коллапс энергетических рынков из-за санкций. Он считает, что предлагаемый на Западе срочный переход на возобновляемые источники невозможен.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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