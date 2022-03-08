Bloomberg: Shell прекратит закупки российской нефти

В самой организации обещают "начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ" и называют это "сложным вызовом".

Британско-нидерландская организация Shell заявила, что прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты, сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что нефтегазовая компания изменит цепочку поставок, чтобы исключить российские объёмы, хотя это может занять несколько недель и привести к снижению пропускной способности некоторых нефтеперерабатывающих заводов.

В самой организации обещают "начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ" и называют это "сложным вызовом".

"Мы будем делать это настолько быстро, насколько это возможно, однако факторы физического наличия и доступности альтернатив означают, что этот процесс может занять недели и приведёт к снижению производительности наших НПЗ. Мы также прекратим деятельность в РФ, связанную с автозаправочными станциями, авиатопливом и ГСМ", — говорится в заявлении компании.