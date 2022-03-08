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Регион
Опубликовано 8 марта 2022, 11:11
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Рогозин ответил на заявление Зеленского о денацификации Украины

Как отметил глава "Роскосмоса", на территории Незалежной происходила нацификация населения. В частности, он имел в виду запрет на русский язык, а также геноцид восставших против бандеровщины регионов.

Нацификация народов Украины является неприкрытым нацизмом. Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, комментируя слова президента Незалежной Владимира Зеленского о денацификации.

"Всё наоборот, господин Зеленский. Нацификация народов Украины, запрет на использование родного русского языка и русской культуры, физическое истребление несогласных граждан, геноцид восставших против бандеровщины регионов — это и есть неприкрытый нацизм. А солидаризация с нацистами, пособничество им — это коллаборационизм", — написал Рогозин у себя в телеграм-канале.

Рогозин обратился к Западу стихами Блока "Скифы"
Рогозин обратился к Западу стихами Блока "Скифы"

Зеленский назвал денацификацию, которую предлагает Россия, "уничтожением нации" и "нацизмом, как в 40-х годах". Также ранее украинский лидер заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении Украины в НАТО. По словам украинского лидера, альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией, поэтому не спешит принимать Незалежную в свои ряды.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий.

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Facebook / Dmitry Rogozin

Наталья Исакова
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