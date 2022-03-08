Рогозин ответил на заявление Зеленского о денацификации Украины

Как отметил глава "Роскосмоса", на территории Незалежной происходила нацификация населения. В частности, он имел в виду запрет на русский язык, а также геноцид восставших против бандеровщины регионов.

Нацификация народов Украины является неприкрытым нацизмом. Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, комментируя слова президента Незалежной Владимира Зеленского о денацификации.

"Всё наоборот, господин Зеленский. Нацификация народов Украины, запрет на использование родного русского языка и русской культуры, физическое истребление несогласных граждан, геноцид восставших против бандеровщины регионов — это и есть неприкрытый нацизм. А солидаризация с нацистами, пособничество им — это коллаборационизм", — написал Рогозин у себя в телеграм-канале.

Зеленский назвал денацификацию, которую предлагает Россия, "уничтожением нации" и "нацизмом, как в 40-х годах". Также ранее украинский лидер заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении Украины в НАТО. По словам украинского лидера, альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией, поэтому не спешит принимать Незалежную в свои ряды.