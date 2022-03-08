СК РФ заведёт дело на должностных лиц Генпрокуратуры Украины за преследование артистов РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генпрокуратуры Украины за незаконное уголовное преследование деятелей культуры РФ по делу о посягательстве на территориальную целостность страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Совершенно очевидно, что попытка привлечения граждан России к уголовной ответственности и обвинения их в совершении особо тяжкого преступления абсолютно безосновательна и незаконна", — указывается в сообщении.

СК РФ возбудил дело по статьям "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела", а также "Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей".