НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 11:06

СК РФ заведёт дело на должностных лиц Генпрокуратуры Украины за преследование артистов РФ

В российском ведомстве считают, что обвинение граждан России в посягательстве на территориальную целостность Незалежной является абсолютно безосновательным и незаконным.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генпрокуратуры Украины за незаконное уголовное преследование деятелей культуры РФ по делу о посягательстве на территориальную целостность страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Совершенно очевидно, что попытка привлечения граждан России к уголовной ответственности и обвинения их в совершении особо тяжкого преступления абсолютно безосновательна и незаконна", — указывается в сообщении.

СК РФ возбудил дело по статьям "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела", а также "Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей".

Никита Михалков высмеял решение украинского суда о его заочном аресте

Никита Михалков высмеял решение украинского суда о его заочном аресте

Ранее Лайф рассказывал, что украинский суд заочно арестовал Николая Баскова, Олега Газманова и Никиту Михалкова. Всех их подозревают в посягательстве на территориальную целостность Незалежной. Они высказывались в поддержку проводимой на Украине "Операции Z", а также за признание независимости ДНР и ЛНР.

Обложка ©

СК РФ

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1