СК РФ заведёт дело на должностных лиц Генпрокуратуры Украины за преследование артистов РФ
В российском ведомстве считают, что обвинение граждан России в посягательстве на территориальную целостность Незалежной является абсолютно безосновательным и незаконным.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генпрокуратуры Украины за незаконное уголовное преследование деятелей культуры РФ по делу о посягательстве на территориальную целостность страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Совершенно очевидно, что попытка привлечения граждан России к уголовной ответственности и обвинения их в совершении особо тяжкого преступления абсолютно безосновательна и незаконна", — указывается в сообщении.
СК РФ возбудил дело по статьям "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела", а также "Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей".
Ранее Лайф рассказывал, что украинский суд заочно арестовал Николая Баскова, Олега Газманова и Никиту Михалкова. Всех их подозревают в посягательстве на территориальную целостность Незалежной. Они высказывались в поддержку проводимой на Украине "Операции Z", а также за признание независимости ДНР и ЛНР.