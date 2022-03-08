НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 10:59

Кардиолог Серебрянский перечислил вредные для сердца продукты

Специалист также порекомендовал вести здоровый образ жизни, придерживаться правильного рациона, активно двигаться и делать зарядку.

Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский объяснил, почему употребление жирных молочных продуктов, а также сладких и солёных блюд негативно влияет на здоровье сердца. По словам эксперта, избыток холестерина в организме может негативно сказаться на состоянии сосудов.

"Его (холестерина. — Прим. Лайфа) много в жирном молоке, жирном твороге. Также куриные крылышки, шкурка от курицы, индейки. Это не полезно для сердечно-сосудистой системы", — отметил он в интервью "Москве 24".

Не стоит злоупотреблять и кофейными напитками, так как они повышают уровень артериального давления. В таком случае Серебрянский рекомендует пить кофе маленькими чашками, "для тонуса". Кроме того, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему солёная пища. Соль задерживает жидкость в организме и повышает давление.

Диетолог Когай скептически отнеслась к идее устрашающих маркировок вредности на продуктах

Диетолог Когай скептически отнеслась к идее устрашающих маркировок вредности на продуктах

"Злоупотребление сахаром вредно. Мучные продукты должны быть ограничены. Особенно лицами с повышенной массой тела", добавил эксперт.

Серебрянский порекомендовал вести здоровый образ жизни, придерживаться правильного рациона, активно двигаться и делать зарядку. Так можно снизить риск возникновения кардиомиопатии сердца (расширение объёма, ухудшение сокращения сердца).

Кардиолог Погосова назвала признаки инфаркта, при которых срочно необходима скорая

Кардиолог Погосова назвала признаки инфаркта, при которых срочно необходима скорая

Ранее биологи объяснили, чем чревато увлечение сахаром. Среди прочего это может повысить риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и артрита.

Обложка ©

Pexels

Ирина Мусина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1