Кардиолог Серебрянский перечислил вредные для сердца продукты

Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский объяснил, почему употребление жирных молочных продуктов, а также сладких и солёных блюд негативно влияет на здоровье сердца. По словам эксперта, избыток холестерина в организме может негативно сказаться на состоянии сосудов.

"Его (холестерина. — Прим. Лайфа) много в жирном молоке, жирном твороге. Также куриные крылышки, шкурка от курицы, индейки. Это не полезно для сердечно-сосудистой системы", — отметил он в интервью "Москве 24".

Не стоит злоупотреблять и кофейными напитками, так как они повышают уровень артериального давления. В таком случае Серебрянский рекомендует пить кофе маленькими чашками, "для тонуса". Кроме того, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему солёная пища. Соль задерживает жидкость в организме и повышает давление.

"Злоупотребление сахаром вредно. Мучные продукты должны быть ограничены. Особенно лицами с повышенной массой тела", — добавил эксперт.

Серебрянский порекомендовал вести здоровый образ жизни, придерживаться правильного рациона, активно двигаться и делать зарядку. Так можно снизить риск возникновения кардиомиопатии сердца (расширение объёма, ухудшение сокращения сердца).