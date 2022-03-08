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Регион
Опубликовано 8 марта 2022, 10:51
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Зеленский назвал страны Запада ответственными за гибель людей на Украине

Владимир Зеленский. Обложка © Instagram / zelenskiy_official

Владимир Зеленский. Обложка © Instagram / zelenskiy_official

По его словам, на протяжении 13 дней Киев слышит обещания, что "вот-вот будет помощь". В частности, речь идёт о поставке боевых самолётов или закрытии воздушного пространства над Незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за гибель граждан страны на политиков Запада. Такое заявление он сделал в ходе ежедневного обращения.

По словам украинского лидера, на протяжении 13 дней Киев слышит от Запада обещания о том, что "вот-вот будет помощь в небе". В частности, он отметил поставку боевых самолётов и средств противовоздушной обороны. При этом Зеленский добавил, что западные политики по-прежнему отказываются закрывать небо над Украиной.

"Ответственность за это (смерть людей на Украине. — Прим. Лайфа) и на тех, кто уже 13 дней не может принять решение где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно необходимое решение", — подчеркнул лидер Незалежной.

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А ранее Зеленский заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении Украины в НАТО. По словам украинского лидера, альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией, поэтому не спешит принимать Незалежную в свои ряды.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий.

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Наталья Исакова
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