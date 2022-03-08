В Санкт-Петербурге поймали подозреваемого в изнасиловании московской студентки

В Северной столице поймали мужчину, который набросился на знакомую москвичку и изнасиловал её. Инцидент произошёл ночью в съёмной квартире на Первомайской улице в Шушарах. Об этом сообщает телеканал "Санкт Петербург" со ссылкой на источник.

Как стало известно правоохранителям, накануне пострадавшая выпивала дома со своим 34-летним знакомым, тоже из Москвы, который, предположительно, и совершил преступление. Девушку осмотрели медики, врачи сообщают, что она находится в удовлетворительном состоянии.

Подозреваемый был задержан в той же квартире, его заключили под стражу. Как уточняет телеканал, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.