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8 марта, 10:38

В Санкт-Петербурге поймали подозреваемого в изнасиловании московской студентки

Девятнадцатилетняя девушка обратилась в полицию вечером 7 марта. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Северной столице поймали мужчину, который набросился на знакомую москвичку и изнасиловал её. Инцидент произошёл ночью в съёмной квартире на Первомайской улице в Шушарах. Об этом сообщает телеканал "Санкт Петербург" со ссылкой на источник.

Как стало известно правоохранителям, накануне пострадавшая выпивала дома со своим 34-летним знакомым, тоже из Москвы, который, предположительно, и совершил преступление. Девушку осмотрели медики, врачи сообщают, что она находится в удовлетворительном состоянии.

Подозреваемый был задержан в той же квартире, его заключили под стражу. Как уточняет телеканал, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Обложка ©

Shutterstock

Ирина Мусина

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