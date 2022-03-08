Кабмин упростил процедуру закупок медицинских изделий

Правительство России решило упростить процедуру закупок медицинских изделий. Ожидается, что данная мера позволит избежать их дефицита. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как уточняется в сообщении кабмина, постановление распространяется на закупку медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средств реабилитации для инвалидов. Теперь медицинские учреждения смогут приобретать такие изделия через электронный запрос котировок, что намного уменьшит сроки закупок.

Так, начальная цена контракта, при которой возможно воспользоваться упрощённой системой, повышается с 3 до 50 миллионов рублей. Также при такой схеме повышается годовой объём закупок медицинских изделий — с 100 до 750 миллионов рублей.

Более того, Минздрав РФ совместно с Федеральным казначейством и Росздравнадзором будут проверять цены на такие медицинские изделия и сообщать о результатах правительству.