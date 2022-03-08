Кабмин упростил процедуру закупок медицинских изделий
Новая мера распространяется на оборудования и расходные материалы, а также на технические средства реабилитации для инвалидов. Отмечается, что это, в частности, позволит избежать их дефицита.
Правительство России решило упростить процедуру закупок медицинских изделий. Ожидается, что данная мера позволит избежать их дефицита. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Как уточняется в сообщении кабмина, постановление распространяется на закупку медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средств реабилитации для инвалидов. Теперь медицинские учреждения смогут приобретать такие изделия через электронный запрос котировок, что намного уменьшит сроки закупок.
Так, начальная цена контракта, при которой возможно воспользоваться упрощённой системой, повышается с 3 до 50 миллионов рублей. Также при такой схеме повышается годовой объём закупок медицинских изделий — с 100 до 750 миллионов рублей.
Более того, Минздрав РФ совместно с Федеральным казначейством и Росздравнадзором будут проверять цены на такие медицинские изделия и сообщать о результатах правительству.
Ранее Лайф сообщал, что кабмин запретил вывозить из России иностранные медицинские изделия. До конца 2022 года ограничения будут касаться продукции, произведённой недружественными государствами, находящейся на складах импортёров или проходящей таможенные процедуры.
Напомним, в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции и ограничения в отношении РФ. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.
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