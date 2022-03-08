Кабмин запретил вывозить из России иностранные медицинские изделия

Отмечается, что запрет распространяется на товары, которые доставлены из государств, присоединившихся к санкциям против РФ, а также находящиеся на складах импортёров или проходящие таможенные процедуры. Данное решение кабмина позволит не допустить дефицита медицинских изделий в России из-за введённых рестрикций. Постановление будет действовать до 31 декабря 2022 года.