Кабмин запретил вывозить из России иностранные медицинские изделия
До конца 2022 года ограничения будут касаться продукции, произведённой недружественными государствами, находящейся на складах импортёров или проходящую таможенные процедуры.
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что запрет распространяется на товары, которые доставлены из государств, присоединившихся к санкциям против РФ, а также находящиеся на складах импортёров или проходящие таможенные процедуры. Данное решение кабмина позволит не допустить дефицита медицинских изделий в России из-за введённых рестрикций. Постановление будет действовать до 31 декабря 2022 года.
Напомним, в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции и ограничения в отношении РФ. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.
Pixabay