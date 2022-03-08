Вице-премьер Верещук: Украина прекращает огонь для работы гумкоридора из Сум

Объявленный режим тишины будет действовать до девяти вечера вторника по киевскому времени. Мирные граждане должны безопасно добраться до Полтавы.

Начавшаяся эвакуация из Сум. Видео © Telegram-канал "Политика страны"

Украинская сторона объявила о прекращении огня с девяти утра до девяти вечера по киевскому времени (с 10:00 до 22:00 мск) для безопасной работы гуманитарного коридора из города Сумы. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Мы объявляем о начале режима прекращения огня. Временные рамки работы режима тишины — с 9 до 21 часа", — сказала она, уточнив информацию о достигнутой договорённости.