Вице-премьер Верещук: Украина прекращает огонь для работы гумкоридора из Сум
Объявленный режим тишины будет действовать до девяти вечера вторника по киевскому времени. Мирные граждане должны безопасно добраться до Полтавы.
Начавшаяся эвакуация из Сум. Видео © Telegram-канал "Политика страны"
Украинская сторона объявила о прекращении огня с девяти утра до девяти вечера по киевскому времени (с 10:00 до 22:00 мск) для безопасной работы гуманитарного коридора из города Сумы. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Мы объявляем о начале режима прекращения огня. Временные рамки работы режима тишины — с 9 до 21 часа", — сказала она, уточнив информацию о достигнутой договорённости.
Как вице-премьер заметила в видеообращении, в десять утра первая колонна должна начать движение из Сум в Полтаву.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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