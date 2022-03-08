Захарова заявила об "удивительной солидарности" Германии с нацистами Украины

По словам дипломата, официальное признание Берлина существующей проблемы и отправка "добровольцев" прямо указывает на активность этой группы в Незалежной.

Власти Германии официально признались в том, что на Украине могут воевать немецкие неонацисты. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в телеграм-каналах они рассказывают о конспиративных квартирах во Львове, где боевики собираются для дальнейшей отправки на "русский фронт".

"Чудовищный цинизм Запада состоит в том, что, пытаясь опровергнуть наш тезис об активности неонацистов на Украине, он ещё и посылает туда "добровольцев", — написала она в телеграм-канале.

Захарова обратила внимание на вялую реакцию официального Берлина после признания существующей проблемы. Так, МВД страны сообщило, что количество людей, желающих отправиться на Украину, "незначительно", а Минюст невозмутимо проинформировал возмущённых журналистов о том, что въезд на Украину с целью участия там в боевых действиях или прохождения подготовки для этого не наказывается по уголовному законодательству Германии.

"Удивительная солидарность Германии с нацистами Украины", — добавила Захарова.

Дипломат обратила внимание, что иных доказательств не только присутствия, но и высокой активности неонацистов в Незалежной больше и не требуется.