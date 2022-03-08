Волонтёры Петербурга отправят более тонны гумпомощи детям-сиротам из Донецка

Петербургский благотворительный фонд "Время помогать" провёл одноимённую акцию, в рамках которой детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей добровольцы собрали гуманитарную помощь. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Посылку отправят в Курскую область, куда ранее эвакуировали более двухсот воспитанников донецкого детского дома. Волонтёры собрали для них больше тонны вещей: одежду, канцтовары, спортивный инвентарь и форму.

"Когда мы объявили сбор, наши подопечные из общества "Жители блокадного Ленинграда Пушкинского района" узнали об этом. Они практически первыми среагировали, скоординировались, собрали деньги для того, чтобы мы купили новые вещи ребятам. И написали трогательное письмо для детей", — рассказала президент благотворительного фонда "Добродушие" Екатерина Машкова.

Жители Петербурга и ранее оказывали помощь донецкому детскому дому и проводили для воспитанников футбольные турниры, сообщает телеканал.