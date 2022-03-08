Волонтёры Петербурга отправят более тонны гумпомощи детям-сиротам из Донецка
Жители Северной столицы и ранее оказывали помощь донецкому детскому дому, а также проводили для воспитанников футбольные турниры.
Петербургский благотворительный фонд "Время помогать" провёл одноимённую акцию, в рамках которой детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей добровольцы собрали гуманитарную помощь. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Посылку отправят в Курскую область, куда ранее эвакуировали более двухсот воспитанников донецкого детского дома. Волонтёры собрали для них больше тонны вещей: одежду, канцтовары, спортивный инвентарь и форму.
"Когда мы объявили сбор, наши подопечные из общества "Жители блокадного Ленинграда Пушкинского района" узнали об этом. Они практически первыми среагировали, скоординировались, собрали деньги для того, чтобы мы купили новые вещи ребятам. И написали трогательное письмо для детей", — рассказала президент благотворительного фонда "Добродушие" Екатерина Машкова.
Жители Петербурга и ранее оказывали помощь донецкому детскому дому и проводили для воспитанников футбольные турниры, сообщает телеканал.
Ранее Лайф писал, что британская писательница Джоан Роулинг пожертвует до миллиона фунтов украинским детям в детдомах. Благотворительный фонд Lumos собирает средства на оказание помощи сиротам на Украине, на обеспечение их едой, а также гигиеническими и медицинскими наборами.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
VK / Анна Егорова