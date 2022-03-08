Политолог Мендкович заявил, что Китай не поддастся "санкционной удавке" США

Китай не поддастся "санкционной удавке" США, потому что в случае успеха атаки ограничениями на Москву следующей целью станет Пекин. Об этом Лайфу рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"В Пекине прекрасно понимают, что в случае успеха санкционной атаки на Москву последуют те же самые меры воздействия на КНР. Фактически США сейчас пытаются использовать санкционную удавку для ликвидации любого сопротивления, но Китай капитулировать не намерен", — сказал он.

По словам Мендковича, Соединённые Штаты будут навязывать Пекину и любой другой стране "свои ценности, своё отношение к России под угрозой тех или иных ограничений". И в этой ситуации Китаю не удастся остаться нейтральным, равно как и большинству других стран.