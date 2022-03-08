Политолог Мендкович заявил, что Китай не поддастся "санкционной удавке" США
По словам специалиста, Вашингтон будет навязывать Пекину и другим странам "свои ценности, своё отношение к России под угрозой тех или иных ограничений", что приведёт к расколу мира на полюса.
Китай не поддастся "санкционной удавке" США, потому что в случае успеха атаки ограничениями на Москву следующей целью станет Пекин. Об этом Лайфу рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
"В Пекине прекрасно понимают, что в случае успеха санкционной атаки на Москву последуют те же самые меры воздействия на КНР. Фактически США сейчас пытаются использовать санкционную удавку для ликвидации любого сопротивления, но Китай капитулировать не намерен", — сказал он.
По словам Мендковича, Соединённые Штаты будут навязывать Пекину и любой другой стране "свои ценности, своё отношение к России под угрозой тех или иных ограничений". И в этой ситуации Китаю не удастся остаться нейтральным, равно как и большинству других стран.
Политолог уточнил, что действия США, преследующие цель запугать мировое сообщество, заставив его пойти на поводу своей политики, приведут к окончательному расколу мира по полюсам: меньшинство государств, ассоциируемых с НАТО, подчинившихся американской гегемонии, и большинство населения, которое хочет самостоятельно определять свою жизнь.
Как сообщалось, Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё, и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Позже представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон задуматься о том, кто на самом деле виноват в обострении ситуации на Украине. Пекин также выступил против отключения России от SWIFT и не присоединился к другим санкциям в адрес Москвы. Кроме того, глава МИД КНР Ван И заявил о необходимости холодной головы при решении кризиса на Украине.
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