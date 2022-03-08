Die Welt: Европа сомневается в силе США
В немецком издании отметили, что Байден решает внутренние вопросы, когда Запад требует гарантий безопасности.
Пока президент США Джо Байден пытается решить проблемы внутри страны и заполучить доверие "колеблющихся" штатов, Европа начинает сомневаться в надёжности американского лидера. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.
"Может ли 79-летний Байден, самый старый президент в американской истории, быть лидером западного мира? Может ли он защитить Европу?" — говорит автор статьи Даниэль Фридрих Штурм.
Журналист считает, что во время недавней поездки в один из штатов американский лидер пытался показать гражданам, что сейчас ему необходимо заниматься международной повесткой, но "и об их проблемах он тоже заботится". Издание отметило, что если раньше внешнеполитические проблемы сплачивали людей вокруг президента, то в современном мире это не работает.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Лайф следит за развитием событий.
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