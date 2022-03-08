Die Welt: Европа сомневается в силе США

"Может ли 79-летний Байден, самый старый президент в американской истории, быть лидером западного мира? Может ли он защитить Европу?" — говорит автор статьи Даниэль Фридрих Штурм.

Журналист считает, что во время недавней поездки в один из штатов американский лидер пытался показать гражданам, что сейчас ему необходимо заниматься международной повесткой, но "и об их проблемах он тоже заботится". Издание отметило, что если раньше внешнеполитические проблемы сплачивали людей вокруг президента, то в современном мире это не работает.