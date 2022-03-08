DWN: Санкции западных стран против РФ могут привести к падению системы евро
Российская экономика находится в здоровом и стабильном состоянии. К тому же в 2014 году власти сократили объём финансовых резервов в долларах и увеличили доли в евро, юанях и золоте.
Запад ошибочно полагает, что Россия является слабой с экономической точки зрения страной, поэтому и вводит санкции против неё. Эти ограничительные меры могут привести к падению системы евро, заявил аналитик компании Goldmoney Holding в статье немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
"Российская экономика находится в относительно здоровом и стабильном состоянии. Подоходный налог составляет 13%, регулирование бизнеса невелико, задолженность государственного сектора составляет менее 20%", — отметил эксперт.
Он напомнил, что в 2014 году Россия сократила объём финансовых резервов в долларах и увеличила доли в евро, юанях и золоте. По мнению аналитика, из-за санкций против РФ может произойти падение системы европейской валюты.
"Если цены на газ и нефть продолжат расти, системе центральных банков Еврозоны, возможно, придётся спасать европейские банки", — отметил он.
Напомним, в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции и ограничения в отношении РФ. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.
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