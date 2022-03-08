Российская экономика находится в здоровом и стабильном состоянии. К тому же в 2014 году власти сократили объём финансовых резервов в долларах и увеличили доли в евро, юанях и золоте.

Запад ошибочно полагает, что Россия является слабой с экономической точки зрения страной, поэтому и вводит санкции против неё. Эти ограничительные меры могут привести к падению системы евро, заявил аналитик компании Goldmoney Holding в статье немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

"Российская экономика находится в относительно здоровом и стабильном состоянии. Подоходный налог составляет 13%, регулирование бизнеса невелико, задолженность государственного сектора составляет менее 20%", — отметил эксперт.

Он напомнил, что в 2014 году Россия сократила объём финансовых резервов в долларах и увеличила доли в евро, юанях и золоте. По мнению аналитика, из-за санкций против РФ может произойти падение системы европейской валюты.