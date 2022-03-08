Политолог Михайлов назвал страны, играющие "роль главной скрипки" в конфликте на Украине
Эксперт убеждён, что нужно вывести на чистую воду всех западных кураторов, чтобы Москва села за стол переговоров именно с ними. По его словам, российско-украинские консультации ни к чему не приведут.
В ситуации, которая сложилась на Украине, виноваты США и Великобритания, поэтому России необходимо сфокусироваться на переговорах с Лондоном и Вашингтоном, а также ввести против них жёсткие ответные санкции. Об этом рассказал политолог Евгений Михайлов в беседе с телеканалом "360".
"[Великобритания и США] — основные страны, которые исполняют роль главной скрипки в данном вопросе. Это не Германия, не Италия. Они идут просто на поводу англосаксов. И их надо контрсанкциями вынуждать садиться за переговорный стол <...> Нужно западных кураторов выводить на чистую воду, обеспечить место встречи где-нибудь на нейтральной территории и договариваться", — отметил специалист.
Эксперт убеждён, что не стоит ждать каких-то серьёзных результатов от переговорного процесса с Незалежной до тех пор, пока Лондон и Вашингтон не дадут "зелёный свет" на принятие решений. Как добавил Михайлов, за три раунда переговоров Москва и так уже приложила максимум усилий к тому, чтобы "были какие-то подвижки".
Как ранее сообщал Лайф, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий.
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